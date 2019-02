Café Little One aan Jan van Lieshoutstraat in Eindhoven mag weer open

Warmste 27 februari ooit gemeten in Brabant: 19,7 graden aangetikt in Eindhoven

16:15 EINDHOVEN - Rond 15.20 uur vanmiddag is het kwik in Eindhoven gestegen tot 19,7 graden. Daarmee is het officieel de warmste 27 februari in Brabant ooit gemeten, zo meldt Weerplaza. Het vorige record stond op 17,8 graden en werd gemeten in 1959, ook in Eindhoven. Het gaat om het vierde datum-warmterecord van deze maand.