Cafédeur blijft dicht voor expat in Eindhoven: ‘Ik ben hier nu vijf maanden en dat is lang genoeg om te weten dat ik nooit hier ga wonen’

Ze zijn als onderzoekstudent of kenniswerker naar Eindhoven gekomen met het veelbelovende plaatje van een tolerant land dat hen met open armen ontvangt. De realiteit is soms anders. Ze worden geweigerd aan de deur van een café door een portier omdat ze ‘de verkeerde broek aan hebben’ of omdat er een ‘besloten feestje’ is. In werkelijkheid worden ze geweigerd om hun huidskleur of afkomst. Dat is tenminste het verhaal dat verschillende expats aan deze krant vertellen.