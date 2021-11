Cafés op Stratumseind onterecht gesloten om schenden coronaregels, Eindhoven kan rekenen op schadeclaim

Gijsje uit Eindhoven kijkt terug op de klimaattop: ‘Het zou mooi zijn als we wakker worden’

GLASGOW/EINDHOVEN - Eerder vertelde de Eindhovense Gijsje van Bakel over haar reis per boot en fiets naar de klimaattop in Glasgow. Daar stelde zij haar 23 kilo wegende ‘troostdeken voor de planeet’ tentoon. Vermoeid maar voldaan kijkt Van Bakel op de top terug: ,,Chique, belangrijke mensen liepen van hot naar her, van afspraak naar afspraak. Ik hoop dat het zinnige afspraken waren.”

8 november