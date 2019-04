Cafés Stratumseind voorlopig toch niet tot 8.00 uur open

Volgens het college kon er geen overeenstemming bereikt worden over een proef waarbij cafés op aanvraag maximaal tien keer per jaar langer open mogen blijven. Als compromis gaan de partijen nu kijken naar de mogelijkheid dat de horeca collectief een aantal keer per jaar langer open mag blijven.

In januari ging wethouder Monique List (VVD) al door het stof na felle kritiek van omwonenden. Laatstgenoemden laakte het feit dat de wethouder zonder enig overleg met hen had besloten dat de cafés in de stapstraat voortaan tien keer per jaar een ontheffing (verlaatje) mochten aanvragen om tot uiterlijk acht uur in de ochtend open te blijven. Volgens omwonenden zou dit leiden tot onaanvaardbare overlast, ook omdat een deel van de huizen rondom Stratumseind slecht geïsoleerd zijn. Omdat verlaatjes door individuele ondernemers kunnen worden aangevraagd, zou het in de praktijk zo kunnen zijn dat er ieder weekend een of meerdere cafés tot vroeg in de ochtend open is.

Enquete poll Het is onnodig dat cafés tot 8 uur in de ochtend openblijven Eens

Oneens Het is onnodig dat cafés tot 8 uur in de ochtend openblijven Eens (71%)

Oneens (29%)

Effenaar

De pilot met verlaatjes ging in 2017 van start, in eerste instantie voor de Markt en de Dommelstraat. De animo bleek overigens niet erg groot. Alleen de Effenaar vroeg er tien aan zodat het op een nacht meerdere optredens kon programmeren. Voorafgaand aan de pilot op de Markt en de Dommelstraat was er overigens wel overleg geweest met omwonenden. Omdat de pilot niet voor extra overlast zorgde werd deze in januari omgezet in beleid. Daaraan werd ook een nieuwe pilot voor Stratumseind en Strijp-S gekoppeld. Met name die voor Stratumseind zorgde dus voor de nodige onrust en uiteindelijk alsnog een overleg tussen de verschillende partijen.

Klokgebouw

De proef op Strijp-S gaat vooralsnog wel gewoon door maar wel met de nodige voorwaarden. Zo informeert het Klokgebouw (dat in de praktijk vooral gebruik zal maken van de verlaatjes) omwonenden schriftelijk huis-aan-huis. De aanvrager van de ontheffing moet bovendien telefonisch bereikbaar zijn als er sprake is van overlast. Aanvragers van een ontheffing moeten voortaan overigens betalen voor een aanvraag. Tijdens de proef was een verlaatje gratis maar voortaan gaat de aanvrager 254 euro betalen aan leges.