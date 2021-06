Cafetaria Jordy's Plaza in Eindhoven beschoten, eigenaar ontdekt kogelgat zelf

Vrees Blixem­bosch komt uit: meer klachten over lawaai A50 na plaatsing van nieuw geluids­scherm

24 juni EINDHOVEN - Wat de bewoners van de Eindhovense wijk Blixembosch in 2019 al vreesden, is uitgekomen. Het nieuwe, kortere geluidsscherm bij het fietstunneltje naar bedrijventerrein Ekkersrijt is geen oplossing voor het verkeerslawaai van de A50. De overlast voor de huidige bewoners van Blixembosch is alleen maar erger geworden.