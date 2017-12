Camelot in Eindhoven pakt ook leegstand in Helsinki aan

Als voorbereiding heeft een Finse organisatie van eigenaren van onroerend goed op uitnodiging van Camelot een bezoek gebracht aan Amsterdam. Daar heeft het Eindhovense bedrijf de leegstand teruggebracht van 1,1 miljoen vierkante meter in 2008 naar 600.000 nu. Volgens directeur Bob de Vilder van Camelot maakte dat indruk. "Het is hier gelukt omdat we door polderen in staat zijn huurwetten en bouwregels aan te passen. Zo geldt sinds kort huurbescherming hier pas na twee jaar. In Helsinki gaan we proberen die veranderingen ook op gang te krijgen. Het klopt dat door de beter draaiende economie leegstand afneemt en dat daardoor het traditionele antikraak wat minder wordt ingezet. Inmiddels werken we veel meer met het permanent omzetten van lege panden tot een woonbestemming. Daarvoor is internationaal nog steeds meer aanbod dan we aankunnen."