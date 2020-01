Camelot koopt pand Geldropseweg in Eindhoven

EINDHOVEN - Camelot Europe heeft het pand Geldropseweg 9 in Eindhoven gekocht. De beheerder van leegstaande panden én verhuurder van (studenten)woningen is sinds vorige maand eigenaar van de twee winkels en vijftien appartementen.

Alle eenheden zijn gewoon verhuurd en dat blijft ook zo; Camelot wil het pand langdurig blijven verhuren, zo stelt het persbericht over de aankoop. Hoeveel geld gemoeid is met de aankoop, is niet bekendgemaakt

De tijd dat het Eindhovense bedrijf zich alleen bezig hield met het beheer en de beveiliging van leegstaande panden - bijvoorbeeld tegen het kraken - is al lang voorbij. Drie jaar geleden opende Camelot bijvoorbeeld gebouw Luna op de TU/e Campus. Het voormalige gebouw Potentiaal is verbouwd tot ruim 400 studenteneenheden. Bij de opening zei directeur/eigenaar Joost van Gestel dat er waarschijnlijk meer projecten in de thuisstad zouden volgen, na Bomanshof en Luna. Tot nu toe is dat niet gelukt.

In veel steden actief

In Helmond verbouwde het bedrijf het voormalige UWV-pand aan het Stationsplein tot 95 woningen voor expats en studenten. Ook in veel andere (studentensteden) is Camelot actief, zoals in Breda, Tilburg, Amsterdam, Arnhem, Amersfoort, Delft, Enschede, Utrecht en dergelijke. Meestal koopt of bouwt het bedrijf, soms in samenwerking met anderen, een pand voor huisvesting. Eventueel wordt dat getransformeerd van kantoor tot woningbouw.