Camelot laat - besmette - naam vallen: Eindhovens vastgoedbedrijf met nieuwe merknamen naar de beurs

Verbod valt slecht bij tatoeëer­ders: ‘Als inkt zo kankerver­wek­kend zou zijn, lagen ziekenhui­zen vol met getatoeëer­de mensen’

GELDROP – Het Europees verbod op een groot deel van de gekleurde inkt is tatoeëerders een doorn in het oog. ,,Tatoeëren is een van de oudste beroepen ter wereld en nu zou het ineens kankerverwekkend zijn.”

16:30