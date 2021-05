Camera's moeten hangjongeren van de Woenselse Markt in Eindhoven verdrijven

Diamanten paar ‘Een tripje met de trein? Zodra het kan gaan we weer’

13 mei EINDHOVEN - Ze kwamen elkaar tegen bij Dansschool Van Vuuren op de Tramstraat in Eindhoven en zagen elkaar meteen zitten: Nico (85) en Jeany (81) van der Palen-de Brouwer. Omdat Jeany pas 15 jaar was en nog op school zat, had de relatie een langere aanloop dan het stel eigenlijk wilde. Na zes jaar konden ze eindelijk gaan samenwonen in de pas gekochte woning, zoals het hoorde voorafgegaan door het huwelijk.