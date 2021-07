Camille Peters bouwt gestaag aan zijn pizza-imperium. Ondernemer mikt op 20 Pizzani's in de regio

EINDHOVEN – Het plan dateert al uit 2008, maar is juist midden in de coronacrisis door Camille Peters (50) afgestoft. ,,Mijn hotels waren dicht, ik had toch niets anders te doen!” Met Pizzani bouwt de Eindhovense hotellier gestaag aan een imperium van pizzabars.

In de binnenstad van Eindhoven, Waalre en Son zijn al Pizzani’s, Geldrop en Brandevoort openen later dit jaar. ,,Ik streef naar zo’n twintig zaken in en rond Eindhoven.” Naast drie hotels –één in Eindhoven, twee in het Belgische Blankenberge- heeft Peters in België al langer een pizzabar. ,,Ik ontdekte dat dat veel gemakkelijker te runnen is dan en restaurant. Het concept is simpel: Pizzani is géén restaurant met zitplaatsen. Bestellen doe je online of ter plekke in de zaak op een beeldscherm. Je komt de pizza zelf halen of we bezorgen hem”.

Bezorgdiensten

Peters werkt niet samen met traditionele bezorgdiensten als Deliveroo of Thuisbezorgd.nl. ,,Wij hebben onze eigen bezorgdienst. Ik blijf graag baas in eigen huis. Los van het feit dat dat soort diensten een ondernemer geld kosten, beheersen ze jouw zaak teveel. Ze nemen bij wijze van spreken jouw hele online-gedeelte over. En dat wil ik niet”. Bezorgen doet Pizzani momenteel alleen in de directe omgeving van de vestigingen. Wij willen binnen een minuut of 10 kunnen bezorgen. Duurt dat langer dan gaat het ten koste van de kwaliteit van de pizza. En als je eenmaal een slechte naam hebt, dan is het vaak einde wedstrijd, hé.”

Midden in de coronacrisis opende Peters in november vorig jaar Pizzani op de hoek van de Wal en de Kerkstraat. ,,Ik zoek A-locaties, maar ik wil persé op een hoek zitten. Niet midden in een rijtje winkels. Ik kijk naar de locatie, naar de passanten en naar de uitstraling. Veel ruimte heb ik niet nodig, zeventig meter volstaat al.”

Concurrentie

Met open vizier gaat Peters de concurrentiestrijd aan met de gevestigde pizzaleveranciers als New York Pizza, Domino’s en Papa John. ,,Ik ben niet uit op hún klanten. Ik wil nieuwe klanten trekken. Mensen, die mijn pizza’s lekker vinden en daarom terugkomen”. De start van Pizzani in Eindhoven, Waalre en Son is in ieder geval meer dan prima. ,,Gemiddeld draaien we per vestiging zo’n 1000 tot 1200 pizza’s per week. Dat is ook een prima aantal om een Pizzani rendabel te maken”, zegt Peters.

Voorlopig streeft Camille Peters naar zo’n 20 zaken in Eindhoven en directe omgeving. Zo is hij in Valkenswaard en Oirschot nog op zoek naar geschikte locaties. ,,In Eindhoven zou ik er nog wel drie zaken bij willen. In Woensel-Noord, in Eindhoven-Zuid en op Strijp-S. Op die laatste plek had ik bijna een geschikt pandje te pakken, maar dat ging op het laatste moment aan mijn neus voorbij.”