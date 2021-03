Campus Ontwikkelingsorganisatie moet succes van BIC in Eindhoven bewaken

Het kost ongeveer een jaar om de COO goed neer te zetten, erkennen Gremmen en Steenbakkers. De wethouder verwacht voor de zomer met een concreet plan te komen, inclusief kosten. Is dat een verloren jaar? Gremmen vindt van niet. ,,We kunnen de tweede fase van BIC niet alleen ontwikkelen, dat moeten we samen doen, met de overheden en de industrie. Daarom is het belangrijk dat de COO goed staat, voordat we beginnen. En goed werk heeft tijd nodig”, zo formuleert Gremmen het. ,,Al mag het van mij altijd sneller. We moeten klaarstaan als de marktvraag daar is. Maar we ontwikkelen geen simpele doos langs de A2, het is een ingewikkeld project met veel belangen en veel partijen. We zijn nu al in dialoog met elkaar over het concept voor de uitrol. Het is niet zo dat we pas beginnen als de COO staat.”