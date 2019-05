‘Can I help you?’ of toch ‘kan ik je helpen?’ in centrum Eindhoven

Bij de pashokjes staat ze gepaste kleding op te vouwen. Myra Binsing, afkomstig uit Maleisië, is inzetbaar in de hele winkel Pull & Bear aan de Demer in Eindhoven. In het Engels vertelt ze over haar plezier in het werk. „Ik ben met mijn man, die bij ASML werkt, naar Eindhoven gekomen. Dat is een grote stap in een andere cultuur en ik ben blij dat ik sinds kort deze baan heb, zodat ik onder de mensen kom.”