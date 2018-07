Capayable in Eindhoven introduceert 'In3': gratis gespreid betalen

Onderzoek naar autobran­den in Eindhoven en Son en Breugel

9:17 EINDHOVEN/SON EN BREUGEL - Op de oprit van een huis aan de Wilhelminalaan in Son en Breugel heeft dinsdagnacht rond 0.30 uur een bestelbusje in brand gestaan. De politie denkt dat hij mogelijk is aangestoken. Datzelfde geldt voor een autobrand in Eindhoven, later in de nacht.