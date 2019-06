Caravan uitgebrand in Eindhoven: Pool (44) aangehouden op verdenking van brandstichting

Fo­to-expositie in Eindhoven vraagt aandacht voor psychische klachten onder studenten

11:36 EINDHOVEN - De druk op studenten is flink toegenomen: ze moeten sneller afstuderen en krijgen geen basisbeurs meer, waardoor ze naast hun studie meer moeten werken. In combinatie met de druk van social media veroorzaakt dit vaak psychische klachten. Voor Lauri Gorissen, Maud van Mulekom, Danique van den Boomen en Marly van Gog is dit aanleiding om hier met een foto-expositie op Sectie C aandacht voor te vragen.