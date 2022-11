Caravan volledig verwoest bij brand in Eindhoven

Nog geen geld voor fly-over of andere vrije spoorkrui­sing in Tongelre, onderzoek gaat wel door

EINDHOVEN - Er is voorlopig geen geld voor een vrije spoorkruising in Tongelre. Maar uitstel is zeker geen afstel. Het onderzoek naar een fly-over en de alternatieven gaat gewoon door. Spoorbeheerder ProRail heeft dat maandag gemeld.

15:47