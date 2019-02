Cardioloog Lukas Dekker hoogleraar TU/e

Dader van gewapende overval op Dunkin’ Donuts nog niet gevonden

14:17 EINDHOVEN - De dader van de gewapende overval maandagavond op Dunkin’ Donuts in Eindhoven is nog niet gepakt. Medewerkers van de donutszaak werden opgeschrikt door een man met een vuurwapen. Hij wist geld mee te nemen en is daarna gevlucht. De recherche zoekt getuigen.