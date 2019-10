Cardioloog Lukas Dekker wil als hoogleraar aan TU Eindhoven techniek en zorg verbinden

Dekker is cardioloog bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven maar is vrijdagmiddag ook geïnstalleerd als hoogleraar zorginnovaties aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dekker gaat zich met name richten op hartritmestoornissen en bekijken hoe en welke nieuwe technieken kunnen helpen om die te bestrijden of beter, te voorkomen.