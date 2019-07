CarePower staakt hulp zeven cliënten met psychische problemen in Eindhoven

Update Man valt in Eindhoven­se seksclub en moet naar het ziekenhuis: ‘Hij was agressief en zat’

10:26 EINDHOVEN - In Nightingale Gentlemen’s Club is woensdagmorgen iemand met de ambulance afgevoerd. Het zou gaan om een zatte klant die in de seksclub aan de Eindhovense Wal was gevallen.