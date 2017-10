Carlo van Kemenade van DLL in Eindhoven tijdelijk aan roer Freo

Provinciale Staten scharen zich achter Evoluon-motie D66

15:55 DEN BOSCH/EINDHOVEN - Het Evoluon als Rijksmuseum? Een ruime meerderheid in Provinciale Straten ziet dat in beginsel wel zitten, zo bleek vrijdagmiddag. De door D66 ingediende motie om bij de minister aan te dringen op een Rijksmuseum voor design - met het Evoluon als locatie in het achterhoofd - kreeg brede steun. Wel vonden diverse partijen dat D66 wat al te hard van stapel loopt.