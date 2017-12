Carlo van Kemenade verlaat DLL Eindhoven en wordt topman bij Obvion Hypotheken

Eindhovense Sioux opent extra vestiging in Mijdrecht

14:14 EINDHOVEN – Het Eindhovense Sioux opent een nieuwe vestiging in Mijdrecht. Het is na Delft de tweede stad in de randstad binnen een half jaar waar het technologiebedrijf zich vestigt. Hiermee wil Sioux naar eigen zeggen de groei mogelijk maken die het bedrijf momenteel doormaakt. Het hoofdkantoor van Sioux is gevestigd op industrieterrein Esp en in Nuenen is een tweede grote vestiging. In totaal heeft het elf vestigingen met ruim 600 mensen.