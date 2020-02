Carnaval Eindhoven komt iets langzamer op gang zonder optocht

Vooral bij het Confettival in de grote feesttent op het Stadhuisplein is zaterdagmiddag goed te merken dat Lampegat met de afgelaste optocht een belangrijke publiekstrekker verloren heeft. Waar normaal gesproken de tent al ver voor de eerste praalwagen door de binnenstad trekt vol staat met carnavalsvierders, is het tegen tweeën nog uitgestorven. Feestvierders leggen het af tegen de barmedewerkers en beveiligers. De extra tap aan straatzijde blijft zelfs de hele middag gesloten.

Drukker is het bij het Pitstop festival op de Wal, dat zich het beste laat omschrijven als een stilstaande optocht. Een grote halfopen vrachtwagen met daarin de leden van CV Niehaals zorgt voor een feestje midden op straat. Ook de bekendste stapstraat van Eindhoven, het Stratumseind, puilt halverwege de zaterdagmiddag nog niet uit.

Niet nodig geweest

Voor Alex van Brunschot en Ruud de Greef uit Geldrop begint carnaval traditiegetrouw met een bezoek aan de optocht in Eindhoven. Ze vinden het een gemis dat Eindhoven het dit jaar zonder moet doen. ,,Snappen doe ik het wel, vanwege de veiligheid. Al was het achteraf misschien niet nodig geweest, omdat het weer best wel meevalt.” Rond 1 uur zijn ze met de trein uit Geldrop gekomen, die ook aanzienlijk minder gevuld was dan voorgaande jaren.

Volledig scherm Prins Ludovieckus feest mee bij het kindercarnaval in De Effenaar © DCI Media

Prins Ludovieckus die nog een soort van optocht beleefde met zijn entree in Eindhoven per trein gaat na de overhandiging van de stadssleutel door burgemeester Jorritsma voor in het feest. Onder het motto ‘dweilen met de prins’ houdt hij een mini-tour, die hem en zijn gevolg van adjudanten, de prinsessen, jeugdprinsen en Hofkapel de Eendracht, met een bus langs verschillende feestlocaties brengt. De middag wordt afgesloten bij de donateurs van club111, waarna het oorspronkelijke programma weer kan worden opgepakt.

Natuurlijk is het balen

Adjudant Jos is te spreken over het alternatieve programma. ,,Het is top dat er een plan B is en dat het zo goed georganiseerd is. De aankomst en ontvangst is overal geweldig.” Ook de prins zelf geniet zichtbaar als hij op het podium staat bij De Effenaar, deze dagen het domein van de jeugd. ,,Natuurlijk is het balen dat de optocht niet doorgaat, maar het is ook heel mooi om vandaag overal langs te kunnen gaan.” Zelf heeft hij niet het gevoel dat de afgelasting veel invloed heeft op de bezoekersaantallen. ,,Je ziet heel Eindhoven hier en de ontvangst is overal geweldig.”

De meeste bezoekers feesten de teleurstelling weg. Ze vinden het vooral sneu voor de prins. En voor de wagenbouwers die veelal maanden werk hebben gestoken in hun praalwagen. Wie echt baalt, is Jeanne des Bouvrie uit Eindhoven. De voorgaande twee jaar moesten zij en haar vriend Michiel de optocht laten schieten door ziekte. Driemaal is scheepsrecht, dachten ze, maar vrijdagmiddag hoorden ze dat ze nog een jaar geduld moeten hebben. ,,Jammer, al snap ik het wel', zegt ze. ,,Ik waaide net zelf ook bijna weg.”