Carnaval in het Carlton in Eindhoven. Wie liep hier de polonaise in 1960?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl of d.hoekstra@ed.nl

Carnaval in het Carlton in 1960. Ongetwijfeld gaat het hier om kindercarnaval in het beroemde café op de Eindhovense Markt. Wie was erbij in 1960 of een ander jaar en kan er leuke verhalen over vertellen? We horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto's

Volledig scherm Elftal van voetbalvereniging BSV uit Budel in 1958 © Frans van Mierlo

,,Hij was de beste van het stel maar had niet de ambities om als profvoetballer carrière te maken.” Wiel van Leeuwen (71) uit Budel herkende, staand de vierde van links, zijn broer Jo op de elftalfoto van het eerste van voetbalclub BSV ’29 uit Budel. Een foto met een mooi verhaal, weet Van Leeuwen ook. ,,Hij is gemaakt in 1958 voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Reusel-Sport. Het was de kampioenswedstrijd en ik mocht, zoals altijd, mee in de bus. Ik weet nog dat de trainer onderweg Thieu Soers al feliciteerde als topscoorder van het seizoen. Mijn broer stond op en zei 'dat weet ik nog niet zo zeker’. Ze wonnen met 5-0, mijn broer maakte de eerste vier doelpunten en werd alsnog topscoorder. Zo was Jo. Als hij zei dat hij er vier ging maken, dan lukte dat ook. Hij was goed genoeg voor het betaald voetbal maar ging liever studeren.”

Gezin met elf kinderen

Wiel van Leeuwen was de benjamin van het gezin met elf kinderen. Acht jongens van wie er zes voetbalden. Zijn ouders waren de uitbater van café Van Leeuwen aan de Nieuwstraat dat achter het voetbalveld van BSV lag. Daar werd in 1958 ook het kampioenschap gevierd. Een beetje voorbarig was dat wel want er was een minieme kans dat BSV de titel nog zou verspelen. De uitwedstrijd tegen Deurne was immers in de slotfase bij een 0-1 stand gestaakt. De kans bestond dat BSV de laatste minuut alsnog moest uitspelen en als Deurne daarin twee keer zou scoren ging het kampioenschap alsnog naar concurrent Tongelre. Zo ver kwam het niet en dus promoveerde de Budelse club naar de tweede divisie.

Van Leeuwen bleef de club trouw maar een aantal andere spelers zochten het wel hogerop. Wim van Kessel speelde een jaar bij PSV waarin hij zelfs scoorde tegen Ajax. Een jaar later ging hij naar FC Eindhoven waarvoor hij liefst 319 wedstrijden speelde. Ook Thieu Soers speelde 201 wedstrijden voor FC Eindhoven.

Wonen op de plek van het veld

1958 was overigens het laatste jaar dat de voetbalclub onder de naam BSV ‘29 speelde. De club ging daarna door onder de huidige naam sv Budel. Het voetbalveld aan de Nieuwstraat werd verlaten en tegenwoordig staan daar woningen. Wiel van Leeuwen woont er zelf. ,,Ik denk precies op de plek waar vroeger het publiek langs de lijn stond.”

Volledig scherm Carnavalsfeest in Carlton in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Carnavalsfeest in Carlton in Eindhoven © Frans van Mierlo

