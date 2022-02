Carnaval in Lampegat wordt niet alleen in het centrum gevierd: ‘We merken dat er behoefte aan was’

EINDHOVEN - Niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken van Lampegat wordt dit weekend volop carnaval gevierd. ,,Het is nog nooit zo druk geweest.”

Een kleine twee weken voor carnaval kwam het verlossende woord: het kan doorgaan. Met creativiteit en snel schakelen wisten de meeste Eindhovense carnavalsverenigingen toch een carnavalesk programma uit de grond te stampen.

,,Het was inderdaad last-minute aan de bak. Het programma is iets kleiner en er zijn alternatieven bedacht. Maar onze vaste onderdelen ontbreken niet”, zegt Ilya van de Berg, de 32e Bock prins d’n Urste van CV Wilhelmina in de Bergen. ,,Het is in ieder geval weer fantastisch. Vijf dagen vakantie en carnaval vieren met Eindhoven.”

Quote Het is heel bijzonder dat carnaval op het laatste moment kan doorgaan. Ik moest wel omschake­len door de situatie in de wereld en in Oekraïne Johan Vlemmix alias prins Aniversario

Het feest begint vrijdagavond al. ,,Het is nog nooit zo druk geweest. Het was volle bak. Het leek alsof iedereen naar buiten kwam”, vertelt oud-prins Leo van de Voort. Zaterdagochtend is op het Wilhelminaplein een alternatieve optocht met alle oud-Bocken met bijzondere karretjes en praalwagentjes. De 32e prins Van de Berg sluit de rijen op een kar, begeleid door dertien hofdames. De mini-stoet begint op de hoek van de Prins Hendrikstraat en eindigt zo’n veertig meter verderop.

Vol programma

Bij de buren in Café Prince maakt het gevolg van PSV Carnaval zich zaterdag op voor de ‘Lampegatse Manifestatie’ op het Stationsplein. De vereniging bestaat 66 jaar en heeft een vol programma, maar anders dan bij het jubileumjaar zou passen. ,,Het is heel bijzonder dat carnaval op het laatste moment kan doorgaan. Ik moest wel omschakelen door de situatie in de wereld en in Oekraïne”, zegt Johan Vlemmix alias prins Aniversario.

In feestzaal ‘t Hof van Brabant in kerkdorp Acht, de standplaats van CV de Erpelrooiers, zetten eigenaren Alex en Denise van de Gevel in op drie middagen kindercarnaval. De kaartjes waren in no-time uitverkocht. Een geluid dat is terug te horen bij veel carnavalsverenigingen. ,,We merkten dat er behoefte aan was. De optochten in Acht en Eindhoven gaan niet door en dit is een mooi alternatief. We hebben vaak nee moeten verkopen”, vertelt Denise.

Bang van Disneyhelden

Zaterdagmiddag bezoeken Minnie en Mickey Mouse, Katrien en Donald Duck de kinderen in ’t Hof van Brabant. Kaj (3) is verkleed als een stoere soldaat, maar hij is toch een beetje bang van de Disneyhelden. Het is zijn eerste carnaval en meer dan zijn vriendjes en wat gezellige muziek heeft hij niet nodig om zicht te amuseren. Moeder Karin van Aken: ,,Het is fijn dat het weer kan. Normaal zouden we naar de stad gaan, maar nu doen we het wat kleinschaliger.”

De als drie katjes verkleedde vriendinnen Lisa (9), Yara (8) en Naomi (8) vinden het weer superleuk en springen in ‘t rond. ,,Het is gezellig. We dansen op de muziek en maken samen lol”, zegt Yara.

CV De Lichtstadnarren houdt vier dagen huis in wijkcentrum ’t Trefpunt in de wijk De Tempel. Vier bals en een kindermiddag. Op de vroege zaterdagavond druppelen de carnavalsvierders binnen voor het Lichtstadnarrenbal, in aanwezigheid van Prins Voleurs en zijn adjudanten Damian en Richard. ,,Normaal hebben we een band hier en die trekt veel publiek. Het is afwachten hoe het dit jaar loopt” vertelt Roy Damen, penningmeester.

Toch even wennen

,,Maar we zijn tevreden dat we weer los mogen. We hebben een dj en rond de klok van elf komen artiesten. Het is vier dagen alleen maar carnaval van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat”, zegt voorzitter Ronnie van de Graaf. Voor Hennie en Lenie is het toch even wennen zo zonder orkest en zonder strenge coronaregels. ,,Maar ach, ik heb mijn biertje en als het maar gezellig is”, zegt Hennie genietend.

Volledig scherm Disneyfiguren vermaken de kinderen in Acht. © Kees Martens/DCI Media