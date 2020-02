Carnaval verdeelt de wereld in tweeën

Bassist van rockband Mozes & The Firstborn uit Eindhoven wint journalis­tie­ke prijs

24 februari EINDHOVEN - Muzikant Corto Blommaert, mede-oprichter van de Eindhovense band Mozes and the Firstborn, heeft de Jip Golsteijn Journalisitiekprijs 2020 gewonnen. De bassist kreeg de onderscheiding voor zijn reportage ‘Mozes on the road’ in de Volkskrant.