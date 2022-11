Carnavalsbier in Eindhoven voorlopig nog in wegwerpbekers

Romário komt vlak voor de winterstop terug naar PSV voor een bijzondere gebeurte­nis

Voormalig goalgetter Romário de Souza Faria is aankomend weekend terug in Eindhoven. De PSV'er wordt gehuldigd in het Philips Stadion, voorafgaand aan PSV-AZ. De inmiddels 56-jarige Romario wordt alom gezien als de grootste PSV'er aller tijden en misschien wel de enige PSV'er die groter is dan de club zelf.

10 november