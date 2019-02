Carnavalstenten op de Markt, Stadhuisplein én Wilhelminaplein in Eindhoven

De carnavalstent op de Markt heeft er flinke concurrentie bijgekregen van een tent op het Stadhuisplein en een op het Wilhelminaplein. Op de Markt maken ze zich nog weinig zorgen, vertelt horeca-ondernemer Perry Kusters. ,,Er is vooraf overleg geweest waarbij we hebben afgesproken niet teveel in elkaars vaarwater te gaan zitten. Ik denk dat iedere tent zijn eigen publiek trekt. Op het Wilhelminaplein zullen dat de liefhebbers van de traditionele carnavalsmuziek zijn. Bloemetjesgordijn en Paard in de gang, dat doen wij al jaren niet meer. We hebben dat in het verleden wel geprobeerd maar het werd door het publiek niet echt gewaardeerd. We draaien wel carnavalsmuziek maar vooral in de avond wel met een wat snellere beat eronder.”