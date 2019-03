Carnavalsvierders klagen over dure taxi's in Eindhoven

EINDHOVEN - Carnavalsvierders in Eindhoven klagen over woekerprijzen als zij na een avondje feesten met een taxi vanuit de stad naar huis willen. Ritten blijken ineens veel duurder uit te vallen. Taxibedrijven verwerpen de kritiek en wijzen met een beschuldigende vinger naar illegale taxi’s, die volgens hen tijdens carnaval veel rondrijden in Eindhoven.

Adil Boubakri van Boubtax kent de verhalen over chauffeurs die korte ritten weigeren of de hoofdprijs in rekening brengen. Maar TTO-taxi's -de enigen die op de standplaatsen bij het station, Begijnenhof en Stratumsedijk klanten mogen meenemen- bezondigen zich niet aan dit soort praktijken, bezweert hij. ,,Dit is onze broodwinning, wij willen onze klanten behouden en rijden altijd netjes op de meter.”

Boubakri en zijn collega’s geven de schuld aan illegale taxi's -zonder blauwe kentekens- van ver buiten de stad. De snorders hebben dezer dagen vrij spel, zeggen zij, omdat de gemeente niets aan handhaving doet. Volgens de gemeente gebeurt dit wel degelijk. Drie chauffeurs werden de afgelopen dagen bekeurd omdat zij klanten oppikten terwijl ze niet aangesloten zijn bij een TTO. Andere gecontroleerde taxi's gaven aan voor Uber te rijden. Dezen zijn wel toegestaan in Eindhoven, maar mogen op de TTO-plekken geen klanten oppikken.

Klachten

Op de site van het ED kwamen gisteren tientallen klachten binnen, onder meer van Diana van Dijk. Zaterdagnacht wilde zij vanaf het station naar haar huis in Strijp. Het was druk bij de standplaats en de sfeer had niets feestelijks meer: ,,Iedereen stond te onderhandelen en er werd veel gemopperd over de extreem hoge prijzen.” Normaliter is Van Dijk naar eigen zeggen voor een ritje naar Strijp zo'n vijftien euro kwijt. Maar die nacht lag het gemiddelde tarief op het dubbele: ,,Het is te bizar voor woorden. Iedereen loopt te shoppen voor een betaalbare rit.”

Ook Ad van Gameren uit Veldhoven heeft slechte ervaringen. Een rit vanuit het centrum naar huis kostte hem 35 euro. ,,Dit was nota bene een chauffeur uit Amsterdam.” Tino Swinkels uit Eindhoven betaalde niet toen hem een tientje bovenop de meterprijs werd gevraagd. ,,Toen ik pissig begon te reageren, was het al snel een grapje. Schandalig gedrag!” Drie andere taxi's vroegen eerder dubbele ritprijzen.

Bier en frites

TTO-chauffeurs bij het station wijzen iedere betrokkenheid van de hand. Er wordt stevig gemopperd. De gemeente controleert veel te weinig, zeggen zij. Appie Elhajoui vertelt hoe een oudere vrouw tachtig euro werd gevraagd voor een ritje naar Nuenen. Volgens Elhajoui ging het om een snorder. ,,Uiteindelijk is die mevrouw ingestapt bij een Eindhovense taxi, die haar voor 25 euro naar Nuenen bracht.”

Ook Milano Sarraf van Persian Deluxe Taxi rijdt naar eigen zeggen altijd 'keurig op de meter'. Tegelijkertijd snapt hij het ook wel een beetje als klanten wat extra wordt gevraagd: ,,Het bier en de frites zijn met carnaval ook vaak duurder. En daar hoor je niemand over.”