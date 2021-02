Castiliëlaan in Eindhoven ook laboratorium voor het nieuwe bouwen; eerste woningen nog voor de zomer

EINDHOVEN - Living Lab 040 gaat in buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan experimenteren met allerlei soorten tijdelijke, duurzame woningen. De bewoners van de eerste tien huizen moeten nog voor de zomer de sleutel krijgen. Uiteindelijk komen er in deze proefwijk 120 te staan, in allerlei soorten en maten.

De gemeente Eindhoven maakt de experimentele wijk voor het nieuwe bouwen mogelijk door de grond ‘zonder er veel aan te verdienen’ te verhuren voor tien of vijftien jaar, vertelde wethouder Yasin Torunoglu bij de presentatie van Living Lab 040, oftewel LL040. ,,Daarna zien we wel verder.” De bestuurder hoopt vooral dat de bouw en de woningmarkt veel gaan leren van de probeersels aan de Castiliëlaan.

,,De bouw mist een soort Apple-revolutie. Daarom hebben we innovatie in 2015 opgenomen in de Woonvisie. Maar dat mag geen dode letter blijven. Dus hebben we de woningen uit de 3D-betonprinter en dit laboratorium opgezet.” Sneller, flexibeler, duurzamer en socialer bouwen is het devies. ,,Zodat we nieuwe woonvormen en bouwsystemen ontdekken, de bouw democratischeren zodat bewoners meer zeggenschap krijgen en nadenken over het voorkomen van de volgende bouwcrisis", aldus Torunoglu.

Volledig scherm De Castiliëlaan in Eindhoven met hier nog het voormalige azc de Orangerie dat inmiddels is afgebroken. Hier komen vanaf 2020 500 tijdelijke woningen te staan. © Google Maps

Daarvoor is 8500 vierkante meter van de grond in het nieuwe buurtschap gereserveerd. Verder komen hier zo'n 350 sociale huurwoningen, 100 middenhuurwoningen en 100 kavels voor zelfbouwers, in totaal zo'n 670 tijdelijke huizen. De meeste mogen maximaal dertig jaar blijven staan. De eerste moeten nog voor de zomer gebouwd worden, net als de tien LL040-huizen. Daarbij zijn onder ander de bedrijven Ferlem, Glöckner ODS en Velux betrokken. Met twee andere partijen lopen de gesprekken. Nog dit jaar, zo is de planning, volgen de volgende dertig woningen.

Ook plaats voor studententeams TU/e

LL040 is een initiatief van onder anderen Monique Donkers en Jos Lichtenberg. Zij werken al jaren als adviseurs rond innovatieve projecten in de bouw. Steun is er onder meer van ontwikkelaar/belegger Amvest, in Eindhoven onder meer bekend van District-E bij het station, de gemeente, de provincie Noord-Brabant en de TU/e. Ook studententeams kunnen straks wellicht een project bouwen in het lab.

Volledig scherm Impressie van buurtschap Te Veld, met 700 tijdelijke woningen, dat moet verrijzen aan de Castiliëlaan in Eindhoven. © Gemeente Eindhoven

De LL040 BV moet de experimenten die zich aandienen te beoordelen voor toelating. ,,Maar we willen ook uitdagen, prikkelen, om de innovatie op een hoger plan te brengen", aldus Lichtenberg. Bedrijven of initiatieven kunnen hun idee bij de BV indienen. Die beoordeelt de inbreng op vijf thema's: flexibiliteit van de woning en de omgeving, de gebruiker en zijn gemeenschap waar welzijn centraal centraal staat, circulariteit, aantrekkelijke, groene ruimte en efficiënt bouwen.

Volgens Donkers is het ook de bedoeling alle Eindhovenaren en vooral ook de bewoners nauw te betrekken bij de experimenten. Daarom zal voor de proeven specifieke huurders gezocht worden. Zij zullen vooral gemotiveerd moeten zijn om hun bijdrage te leveren aan de experimenten, zegt Donkers. Te Veld krijgt ook een paviljoen en bijvoorbeeld rondleidingen om geïnteresseerden te informeren.

Volledig scherm Impressie van hoe Buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan in Eindhoven er uit moet komen te zien, met zo'n 700 tijdelijke woningen. © Gemeente Eindhoven

Het gebied aan de Castiliëlaan is verdeeld in twee blokken: een stadskamer voor hoogbouw en verdichtingsvraagstukken en een buurtkamer, meer voor woningen met tuin. ,,Maar voor de typische tiny houses met heel veel ruimte erom heen is in LL040 eigenlijk geen plaats. We gaan wel uit van verdichting, van meer woningen per vierkante meter", aldus Lichtenberg. Hoe hoog er gebouwd kan worden, is maar de vraag. Vanwege de archeologische regels mag er niet te diep gegraven worden voor de tijdelijke woningen.

Eerste woningen uit Helmond

De eerste drie woningen komen van het bedrijf Ferlem uit Helmond. Zij maken een industriële systeembouwwoning waarvoor de delen in de fabriek gemaakt worden. Glöckner/ODS moet nog een systeem ontwikkelen voor de twee woningen gebouwd kunnen worden. ,,We starten bewust klein. Maar nu de gemeenteraad van Eindhoven groen licht heeft gegeven, kunnen we ons opgebouwde netwerk in stelling brengen”, aldus Donkers.