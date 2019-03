Catalaans ‘Haring happen’ bij drukbezocht La Calçotada Wine & Food Festival in Eindhoven

Wie op Sectie-C twijfelt of ie met een echte Catalaan van dienst heeft, hoeft alleen maar naar de kleren te kijken. Hoe donkerder die zijn, hoe groter de kans. Althans, als de theorie opgaat van de in Middelburg wonende Ana Garcia. Bij de calçot hoort namelijk rode wijn en op het La Calçotada Wine & Food Festival op Sectie-C serveren ze die niet in glas of fles maar in een Catalaanse karaf genaamd porró. Die houd je boven je hoofd waarna je de drank in een vloeiende beweging naar binnen giet. Maar wie net als Ana twijfelt aan het eigen richtingsgevoel, laat lichte kleding vandaag in de kast. Als Nederlander moet je tijdens het bestellen al voorzichtig te zijn, anders denkt de Spaanse serveerster dat je iets heel anders zoekt. Porro zonder accent op het einde is namelijk spreektaal voor jointje.