Catharina Eindhoven biedt nieuwe hoop bij eierstokkanker

EINDHOVEN - Het Catharina in Eindhoven is een van de tien ziekenhuizen in Nederland waar vrouwen met eierstokkanker een mogelijk levensreddende operatie kunnen ondergaan: de HIPEC. Het Catharina is het enige ziekenhuis in de provincies Noord-Brabant en Limburg waar deze ingreep wordt aangeboden.

De behandeling wordt vanaf 1 maart vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft daarover positief geadviseerd.

HIPEC staat voor Hypertherme Intraperitonaele Chemotherapie. Bij de operatie wordt de hele buikholte opengemaakt. De buikwand wordt dan omhoog getrokken zodat een soort badkuip ontstaat. Nadat eerst alle zichtbare en voelbare tumoren zijn verwijderd begint de spoeling met verwarmde chemovloeistof. Het Catharina zet de HIPEC al enkele jaren in voor behandeling van uitgezaaide buikwand- en darmkanker.

Gynaecoloog Dorry Boll van het Catharina is blij dat ZiN heeft besloten om de behandeling in het basispakket op te nemen. ,,Dit kan voor vrouwen écht het verschil maken. Voorheen weken zij uit naar het buitenland, nu kunnen we hen gewoon in het Catharina helpen.”

Voordeel voor de patiënten, naast de verbeterde overlevingskans, is dat de gebruikelijke neveneffecten van chemotherapie, zoals haaruitval of misselijkheid, niet optreden. Daarom noemt Arlette van der Kolk van patiëntenvereniging Olijf de HIPEC ‘een welkome aanvulling op de huidige behandelmogelijkheden voor een bepaalde groep patiënten’.

Eierstokkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker voor vrouwen. Per jaar krijgen in Nederland 1300 vrouwen deze diagnose. Bij driekwart van hen blijken de tumoren bij ontdekking al uitgezaaid, met negatieve gevolgen voor de overlevingskans.

Zes Nederlandse kankercentra, waaronder het Catharina, hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van HIPEC bij deze vorm van kanker. De effecten waren positief, bleek uit een publicatie in het gezaghebbend medisch tijdschrift New Engeland Journal of Medicine. Dat was de reden dat de ingreep nu in het basispakket is opgenomen.