Catharina Eindhoven eerste in Brabant met nieuwe techniek baarmoeder-operatie

EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven heeft een nieuwe operatiemethode geïntroduceerd voor het verwijderen van de baarmoeder. Dit levert de patiënt grote voordelen op. Het Catharina is het eerste ziekenhuis in Brabant en het tweede in Nederland die met de zogenaamde vNOTES-techniek opereert.

Het gaat om een combinatie van twee bestaande ingrepen. Een kijkoperatie, waarbij instrumenten via de buikwand in het lichaam worden gebracht, én een operatie via de vagina. ,,Een mooie ontwikkeling en een uitbreiding in de behandelkeuze voor de patiënt", zegt gynaecoloog dr. Anna Damoiseaux, die samen met haar collega dr. Huib van Vliet deze operatie uitvoert. ,,Welke techniek past het beste bij welke patiënt. Zorg op maat.”

Patiënten hebben minder pijn na de operatie, kunnen het ziekenhuis eerder verlaten en er blijven geen littekens achter. Ook het aantal complicaties vermindert.

Zicht en ruimte

De combinatie van de twee operatietechnieken geeft gynaecologen meer zicht en ruimte in de buik, legt Van Vliet uit. ,,Via de vagina brengen we nu ook een camera naar binnen. We zijn nu ook in staat om, net als bij een kijkoperatie, de buik ‘op te blazen’. Door gas in de buikholte te brengen creëer je meer ruimte. Zo komen meer vrouwen in aanmerking voor verwijdering van de baarmoeder via de vagina.”

Daar komt nog een voordeel bij, zegt Van Vliet: ,,Omdat er meer ruimte en zicht is, kunnen we in dezelfde operatie ook gemakkelijk de eileiders en eierstokken direct verwijderen. Zeer waarschijnlijk verlaagt het verwijderen van de eileiders het risico op eierstokkanker op latere leeftijd.”

Tot nu toe werd de vNOTES-techniek in Nederland alleen toegepast in het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. De afkorting staat voor vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery.

Sterilisatie

De techniek wordt in het Catharina nu nog alleen toegepast bij het verwijderen van baarmoeder, eierstokken en eileider. Maar de gynaecologen van het ziekenhuis verwachten dat deze techniek in de toekomst voor meer ingrepen kan worden toegepast, zoals het verwijderen van een eierstokcyste of sterilisatie.

Baarmoederkanker is in de meeste gevallen de reden om over te gaan tot het weghalen van het orgaan. Maar het kan ook nodig zijn als een vrouw kampt met hevig bloedverlies bij menstruatie of lijdt aan chronische pijn in de onderbuik. Andere indicaties zijn verzakking van de bekkenbodem, de groei van vleesbomen of endometriose. Bij die aandoening komt het slijm dat de binnenkant van de baarmoeder ook terecht aan de buitenkant, wat kan leiden tot zeer pijnlijke menstruatie.