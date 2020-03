Catharina geeft personeel stoomcursus voor intensive care

Veel moeite hoeft anesthesioloog Eric Koolen niet te doen om mensen te vinden die deel willen nemen aan de stoomcursus intensive care. ,,De saamhorigheid is groot, de behoefte om een steentje bij te dragen ook. Het is eerder zo dat ze vragen wanneer ze kunnen beginnen.”

Deze extra mensen zijn hard nodig, want het Catharina breidt het aantal intensive-care bedden nu snel uit met enkele tientallen bedden, bovenop de ‘vaste’ capaciteit van 24. Zo worden een aantal medium-care kamers in het hartcentrum voorzien van beademingsapparatuur. De helft van de IC-capaciteit wordt beschikbaar gehouden voor corona-patiënten, de andere helft voor mensen met andere ziektebeelden,zoals hart- en vaatziekten of kanker.

Kunstmatige beademing

In het Catharina werken een aantal anesthesiologen die wel zijn opgeleid tot intensivist, het specialisme dat op de IC nodig is, maar die al enkele jaren niet dat specifieke werk hebben gedaan. Op de intensive care gaat het, zeker bij corona-patiënten, vooral om kunstmatige beademing. Want het virus kan in ernstige gevallen een diepe ontsteking in de longen veroorzaken en dan is beademing letterlijk van levensbelang.

,Het is voor deze anesthesiologen vooral een opfriscursus", zegt Koolen. ,,Zij zijn vijf tot zes jaar geleden afgestudeerd. Zij hebben in hun opleiding wel een jaar stage gelopen op een IC. En wie daarna nog een extra opleiding voor intensive care-dokter heeft gevolgd nog eens een jaar. Zij werken in de operatiekamers ook met beademing, maar die apparatuur is net een tikje anders dan hier. Dus moeten ze bekend raken met de apparatuur die hier wordt gebruikt.”

Buddy-systeem

Naast de artsen hebben ook tientallen operatieverpleegkundigen zich aangemeld voor een spoedcursus om het werken op een IC onder de knie te krijgen. Koolen: ,,We zijn ze aan het voorbereiden, klaarstomen en inleren om straks handen en voeten bij te zetten op de IC. We werken met een buddy-systeem, waarbij we een OK-verpleegkundige op de werkvloer koppelen aan een ervaren IC-medewerker, zodat de zorg die wordt geleverd is ten allen tijde veilig is. Met een dag theorie en een dag meelopen in de praktijk denk ik dat de mensen heel snel operationeel kunnen zijn.”