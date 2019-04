Catharina Ziekenhuis 'de boer op'

Carmen Maanicus is relatiemanager van het Onderzoeksfonds: ,,We kunnen wel de start of basis financieren maar er is medefinanciering nodig. We proberen middelen te vergaren via particulieren en de zakelijke markt. We hebben fondsenwervers in onze hal staan en we zijn er trots op dat die in een jaar tijd 1500 particuliere donateurs hebben bereikt. Dat zegt wat over de betrokkenheid van onze patiënten, hun familie en bekenden. Ook zijn er in het afgelopen jaar tien spontane inzamelingsacties opgezet, variërend van gesponsorde wandeltochten tot fietswedstrijden en donaties via uitvaarten. Maar we willen bedrijven, groot en klein ook meer betrekken en binden aan het ziekenhuis." Een van de manieren is ondernemers letterlijk een kijkje achter de schermen te bieden. ,,We laten zien hoe wij mensen opleiden, trainen in de juiste communicatie en samenwerking binnen het totale team in een noodsituatie. Wie doet wat, welke reactie wanneer. We simuleren een noodsituatie en de ondernemers staan letterlijk aan het bed en moeten mee ingrijpen op aansturing van de specialist. Er gebeurt hier zoveel, dat willen we overbrengen. We werken samen met de TU/e, we hebben elf hoogleraren in huis die verbonden zijn aan universiteiten. Er zijn voor dit jaar weer elf onderzoeksvragen ingediend waar de wetenschappelijke commissie zich over buigt. Keuze heeft ook alles met budgetten te maken."