Catharina Ziekenhuis Eindhoven: ‘serieus werk’ gemaakt van oplossing conflict met laboranten

Dat zei raadsman mr. Buby den Heeten gisteren tijdens de voortgezette zitting in het kantongerecht in Eindhoven. Arbeidsjuriste Lonneke Smets van het ziekenhuis zette uiteen hoe er na de eerste zitting in dit kort geding in maart een nieuwe functieomschrijving is geschreven. Daarin zijn zestien punten van kritiek uit een onafhankelijk onderzoek opgenomen. De tekst is twee keer besproken met de groep.