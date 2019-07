Catharina Ziekenhuis Eindhoven ziet toename ‘lachgas-patiënten’

EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wordt steeds vaker geconfronteerd met medische klachten na recreatief gebruik van lachgas. Dit in lijn met de waarneming van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Vijf jaar geleden was het amper een onderwerp, tegenwoordig houden artsen van het Catharina Ziekenhuis zich regelmatig bezig met medische klachten van lachgas-gebruikers. Op de spoedeisende hulp komt maandelijks wel één ernstig geval binnen en elke week krijgen de artsen van het ziekenhuis een paar telefoontjes met vragen, van huisartsen of van gebruikers en hun omgeving.

IJsberg

Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) kwamen in de eerste helft van dit jaar 67 meldingen binnen, gedaan door artsen. In 2018 waren het er 54, in 2015 nog maar 13. Het NVIC denkt dat het hierbij gaat om het topje van de ijsberg, omdat artsen niet verplicht zijn te melden. Het gaat om klachten als benauwdheid, hartkloppingen, tintelingen in de vingers of rondom de mond, wazig zien, hallucineren.

,,Tot vijf jaar geleden hadden we nog nooit een lachgasgebruiker op de spoedeisende hulp gehad, tegenwoordig moeten we alle jonge dokters leren waar ze op moeten letten. We hebben dit jaar al vijf jonge mensen met klachten door langdurig gebruik gehad", zegt Nathalie Ververs, arts op de spoedeisende hulp van het Catharinaziekenhuis.

Quote De lange termijnge­vol­gen van lachgas voor het brein kennen we nog niet. Ik raad kinderen af het te gebruiken. Nathalie Ververs, Arts Catharina Ziekenhuis

Ververs ziet dat twaalfjarigen soms al recreatief lachgas gebruiken. ,,Ze dagen elkaar uit.” Veelvuldig en langdurig gebruik van lachgas kan leiden tot een tekort aan vitamine B12. Dat kan op het zenuwstelsel gaan werken met als gevolgen bij voorbeeld houterig lopen, geen coördinatie meer, geen gevoel meer in de benen.

Als de vitaminen snel weer aangevuld worden en het gebruik van lachgas stopt, kunnen de verschijnselen binnen een maand of drie verdwijnen, maar de kans op restverschijnselen bestaat ook. ,,De lange termijngevolgen van lachgas voor het brein kennen we nog niet. Daarnaast denken we dat lachgas een gemakkelijk opstapje kan vormen naar het gebruik van ghb of andere partydrugs. Ik raad kinderen af het te gebruiken”, waarschuwt Ververs.

