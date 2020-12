Catharina Ziekenhuis in Eindhoven schrikt: negen nieuwe coronapatiënten in één nacht

Ze wisten niet wat ze meemaakten in het Cathrien. Op het moment dat de maandag overging in de dinsdag verzorgde het Eindhovense ziekenhuis 47 coronapatiënten. Luttele uren later waren het er 56. „Negen erbij in één nacht, dat is echt heel veel”, aldus een woordvoerder. „Ja, natuurlijk zijn we geschrokken. We hebben meteen weer moeten opschalen en dat gaat ten koste van de reguliere zorg.”