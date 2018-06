Catharina Ziekenhuis oefent terreuraanslag

EINDHOVEN - Hoe bereid je je als ziekenhuis voor op een terreuraanslag in de omgeving? Zoals het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven afgelopen zaterdag; door oefeningen met waarheidsgetrouwe scenario's en getrainde acteurs als griezelig echte slachtoffers.

Volledig scherm De gewonde dader van de terroristische aanslag wordt binnen gebracht in het Catharina Ziekenhuis. Foto: Tom Zeekaf. © Catharina Ziekenhuis

Met hoge snelheid komen drie grote zwarte auto's aangereden. Op het parkeerterrein van de Spoedeisende Hulp springen er zes gemaskerde politiemannen uit. Ze escorteren de ambulance met daarin de zwaargewonde dader van een terroristische aanslag. Ook in het Catharina Ziekenhuis wordt de terrorist continu bewaakt door het arrestatieteam dat niet van zijn zijde wijkt.

Volledig scherm De dader van de aanslag wordt onderzocht in het Catharina Ziekenhuis. Foto: Tom Zeekaf. © Catharina Ziekenhuis

Volgens het terreurscenario dat met zeventig verpleegkundigen, artsen en medische ondersteunend personeel wordt geoefend, heeft er een terroristische aanslag plaatsgevonden in het centrum van Eindhoven en zijn er wel twintig gewonden. Omdat ze snel na elkaar binnenkomen en niet allemaal meteen kunnen worden geholpen, worden ze eerst beoordeeld op urgentie (triage). T1 is levensbedreigend, T2 is gewond maar buiten levensgevaar, T3 is lichtgewond. Daarna worden de slachtoffers gediagnosticeerd.

Volledig scherm Geoefende acteurs spelen de slachtoffers van de terroristische aanslag. Foto Tom Zeekaf. © Catharina Ziekenhuis

Op de Spoedeisende Hulp zijn artsen en verpleegkundigen druk bezig met de slachtoffers. Elke ruimte waarvan de deur is voorzien van het bordje PLAY mag gebruikt worden. Andere ruimtes zijn verboden terrein, want het echte ziekenhuiswerk gaat uiteraard gewoon door. Daarom hangen er bij de Eerste Hulp bordjes dat er een oefening gaande is. Hoewel de oefening zo is geregeld dat patiënten er feitelijk niets van zien of merken.

Volledig scherm De slachtoffers van de terreuraanslag worden binnengebracht in het Catharina Ziekenhuis. Foto: Tom Zeekaf. © Catharina Ziekenhuis

Op een andere etage, ver van de hectiek, vergadert het beleidsteam. Er wordt onder meer beslist over het plaatsen van patiënten, of andere ziekenhuizen worden ingeschakeld, hoe personeel en patiënten worden beveiligd, of er extra handjes worden opgeroepen, een perscentrum ingericht en een kamer waar de familie van de slachtoffers wordt opgevangen. In een ijltempo wordt een groot aantal checkpunten en vragen doorlopen, zodat het operationeel team verder kan. Dat team zet alles in werking en rapporteert aan het beleidsteam. Ieder besluit en elk onderdeel van iedere procedure wordt vastgelegd. Net als op de Spoedeisende Hulp lopen ook hier waarnemers rond. Want na de oefening volgt de evaluatie met de hele groep om vervolgens de hele oefening nog een keer over te doen. Maar nu inclusief de aangepaste verbeterpunten.