Catharina Ziekenhuis stapt naar de Hoge Raad en wil 5,8 miljoen euro terug van de fiscus

Malen over strijdplan PSV op Cyprus: ‘Zakelijk uitspelen’

18:44 Natuurlijk had Donyell Malen (20) liever in de Champions League gespeeld, maar de aanvaller van PSV wil nu graag hoge ogen gooien in de Europa League. ,,Dat is ook iets moois, om daar een goed resultaat te halen. Het is toch Europees voetbal. Wij hebben ook een ploeg die op dat niveau goede resultaten kan boeken.” PSV verdedigt donderdag tegen Apollon Limassol een 3-0 voorsprong.