Catharina Ziekenhuis twee keer genomineerd voor Zinnige Zorg Award 2021

Het eerste initiatief - dat het Catharina samen met het ziekenhuis ETZ in Tilburg nam - is de thuisbehandeling van MS-patiënten. MS-patiënten - met een terugval in hun ziekteproces - werden voorheen in het ziekenhuis behandeld met medicatie via een infuus. Dat hoeft niet meer, onderzoek heeft uitgewezen dat de behandeling net zo effectief en veilig thuis kan worden gegeven in de vorm van pillen. Die capsules worden voor bijna heel Nederland gemaakt door de apotheek van het Catharina Ziekenhuis.