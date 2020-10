Catharinakerk op een flat, de gemeente Eindhoven ziet de plannen met interesse tegemoet

EINDHOVEN - De Catharinakerk bovenop een flat van tientallen meters hoog. Volgens de gemeente Eindhoven moeten plannen hiervoor een serieuze kans krijgen. ‘De meest verrassende ideeën leiden soms tot fantastische plannen of iconische gebouwen’, schrijft het college in antwoorden op raadsvragen van het Ouderen Appèl Eindhoven.

Bang voor verspilling van gemeenschapsgeld hoeven tegenstanders van de plannen niet te zijn want het verkennende onderzoek wordt gedaan en gefinancierd door een externe partij. Welke partij dat is wil de gemeente niet zeggen.

Dat de gemeente zelf geen euro's in het onderzoek steekt, haalt de angel wellicht enigszins uit de discussie. ‘Van de ratten besnuffeld’, noemde Dré Rennenberg van Ouderen Appèl het idee in augustus. In zijn raadsvragen riep de fractievoorzitter het college op geen euro meer te verspillen aan het onderzoek naar een onbetaalbaar en volgens Rennenberg utopisch plan.

Past bij traditie van Eindhoven

Onbetaalbaar en utopisch, het is volgens de gemeente Eindhoven nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. Maar dat er juist in Eindhoven een verkennend onderzoek wordt gedaan naar het ophogen van een historische kerk, vindt het college passen bij de traditie en identiteit van de stad. ‘We zijn als stad groot en internationaal bekend geworden door ruimte te geven aan creativiteit en vernieuwende ideeën. Onze stad is de thuisbasis van vele innovaties die eerst onmogelijk leken. Denk aan de gloeilamp, de kleurentelevisie, CD-speler en de Variomatic.’

Volledig scherm Een beeld van de opgetilde Catharinakerk in Eindhoven uit een video over de workshop van Winy Maas tijdens de Dutch Design Week in 2016. © Still uit YouTube-video The Why Factory

In het licht van die historie is een onderzoek naar het optillen van de Catharinakerk volgens het college zo gek nog niet. ‘Wij beseffen ons terdege dat het hier om een religieus en zeer bekend gebouw. Een icoon van de stad bovendien. Wij zullen aandacht vragen dat het onderzoek met grote zorgvuldigheid dient te gebeuren.’

Technisch kan het

Het idee voor de kerk op een flat met honderden woningen komt uit de koker van architect Winy Maas die door de gemeente Eindhoven is ingehuurd als supervisor voor de binnenstad. Maas wil een nieuw icoon voor Eindhoven creëren, een wereldwonder dat Eindhoven opnieuw op de kaart zet. Technisch kan het, vertelden verschillende deskundigen in augustus al in deze krant. Bijvoorbeeld door een betonnen plaat onder een gebouw te storten en die hydraulisch omhoog te vijzelen, vertelde Dennis Pudelko van DS Bouw, een bedrijf uit Nuenen dat gespecialiseerd is in het optillen van gebouwen.

Een plan dat miljoenen gaat kosten, dat kan zelfs een leek bedenken. Voor het college is het echter geen reden om het enthousiasme van de onderzoekers bij voorbaat te temperen. ‘In onze stad moet nagedacht, gesproken en gedroomd worden over innovatie met inzet van techniek en design.’