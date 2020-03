‘Cathrien’ verwacht code rood; ziekenhuisbaas: ‘Sluit de horeca’

In het Eindhovense Catharina Ziekenhuis is het naar verwachting dit weekeinde 'code rood': dat betekent dat er in moet worden gegrepen in de reguliere bedrijfsvoering. Vanaf maandag worden niet-spoedeisende ingrepen waar mogelijk uitgesteld. ,,Oncologische behandelingen zullen daarbij voorrang krijgen", aldus Batenburg. In een filmpje gericht aan het personeel waarschuwt hij zijn medewerkers bovendien dat ze de komende tijd waarschijnlijk extra uren zullen moeten draaien en dat de kans groot is dat ze ook op andere afdelingen ingezet worden.