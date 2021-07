Cathrien wil in andere ziekenhuizen gaan opereren om achterstand van 700 patiënten weg te werken

EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven verwacht in 9 maanden tijd circa 600 mensen te opereren die eerder vanwege corona niet geholpen konden worden. Het ziekenhuis onderzoekt nu of het een deel van deze ‘inhaalzorg’ in de operatiekamers van andere ziekenhuizen kan uitvoeren.

In dat geval wordt een patiënt door zijn eigen behandelend specialist geopereerd, maar op de OK van een ander ziekenhuis in Zuid-Nederland. Eventuele nazorg vindt dan ook daar plaats.

Quote Door de inhaalzorg moeten we nu in een jaar tijd niet 2900, maar 3500 operaties uitvoeren. Geranne Engwirda-Kromwijk, lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis

,,We zijn dat idee nu aan het uitwerken, omdat het Catharina Ziekenhuis in dit deel van Nederland het enige ziekenhuis is dat hartoperaties en bepaalde complexe kankeroperaties uitvoert. Patiënten kunnen daarvoor alleen bij ons terecht. Door de inhaalzorg moeten we nu in een jaar tijd niet 2800, maar 3500 operaties uitvoeren. Bij de planning daarvan moeten we zeker stellen dat wij genoeg OK-capaciteit over houden voor die complexe ingrepen", zegt Geranne Engwirda-Kromwijk, lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

Tijdens het hoogtepunt van de eerste en tweede coronagolf zagen ziekenhuizen zich gedwongen niet-spoedeisende ingrepen uit te stellen. Wie bijvoorbeeld een nieuwe knie of heup nodig heeft, een baarmoeder-operatie moet ondergaan of met een liesbreuk zit, heeft (veel) geduld moeten uitoefenen. Ziekenhuizen gaan nu aan de slag om die mensen alsnog te helpen. Zij denken dit te kunnen realiseren door efficiënter te werken.

Bij inhaalzorg zullen patiënten met de hoogste medische urgentie het eerste worden geholpen. ,,Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de pijn en het ongemak die patiënten ervaren. Onze specialisten zijn hier over in gesprek met hen”, zegt Engwirda.

Quote We beginnen in september met het inhalen van operaties, niet eerder. Onze zorgmede­wer­kers moeten eerst vakantie kunnen vieren, bij kunnen komen na dit coronajaar. Geranne Engwirda-Kromwijk, lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis

Ziekenhuizen: personeel moet eerst uitrusten

Het St. Anna Ziekenhuis verwacht de inhaalzorg in 8 maanden af te ronden, het MMC in 10 tot 11 maanden. Het Elkerliek Ziekenhuis laat desgevraagd weten ‘geen einddatum te hanteren’. ,,Dit omdat bij de planning van deze ingrepen ook rekening moet worden gehouden met het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers.”

Het Catharina begint hier in september mee, niet eerder. ,,Ik vind het moreel niet verantwoord om dat van zorgmedewerkers te vragen", zegt Engwirda. ,,Ze moeten eerst vakantie kunnen vieren, bij komen na dit coronajaar. Dat is ook nodig, om te voorkomen dat mensen komend jaar alsnog uitvallen.”

Dat geldt ook voor het MMC. Een woordvoerder wijst op de ‘uitputtingsslag’ die personeel heeft geleverd. ,,Het is helaas geen kwestie van: corona is (even) weg, meteen starten met inhaalzorg. Het ziekteverzuim is nog steeds hoog en het is nu ook van belang dat iedereen voldoende rust krijgt om op te laden. Met de nu beschikbare ‘manschappen’ hebben we de handen vol aan de acute instroom.”

Quote We krijgen veel ‘boodschap­pen­brief­jes’ binnen, met klachten die mensen in coronatijd hebben opgespaard. Monique Hartings, Huisarts en lid van de Raad van Bestuur van SGE Gezonheidscentra i

In de praktijk kan blijken dat nog meer inhaalzorg nodig is

Alle ziekenhuizen hebben voor de inhaalzorg een plan moeten voorleggen aan de grootste zorgverzekeraars, in deze regio VGZ en CZ. Of zij hiermee alles afdekken, zal de praktijk uit moeten wijzen. ,,We weten niet wat we niet weten”, zegt Engwirda. ,,Er zijn in de coronatijd ook mensen geweest die wel klachten hadden, maar niet naar de huisarts gingen. Het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft ook een tijd stil gelegen.”

Huisartsen en specialisten staan klaar

Huisartsen zien dat de eerste patiënten die eerder wegbleven, zich nu alsnog melden. ,,We krijgen veel ‘boodschappenbriefjes’ binnen. Mensen hebben dan op een briefje allerhande klachten opgeschreven”, zegt Monique Hartings, huisarts en lid van de Raad van Bestuur van SGE Gezondheidscentra in Eindhoven. ,,Die klachten hebben ze in het coronajaar ‘opgespaard’. Denk bijvoorbeeld aan pijn in een heup of knie, een verdachte moedervlek. Toen corona op zijn hoogtepunt was kwamen ze niet, omdat ze bang waren besmet te raken of omdat ze de zorg niet extra wilden belasten. Nu komen ze alsnog.”

Volledig scherm Huisartsen van de SGE Gezonheidscentra zien veel mensen op hun spreekuur die op een boodschappenbriefje klachten hebben genoteerd die zij in coronatijd hebben 'opgespaard'.