CBS: bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd; Ook regio Zuidoost-Brabant ziet gevolgen corona in cijfers terug

PSV zit ruim in de jas in aanloop naar Ajax-uit

6 januari PSV heeft in aanloop naar Ajax-uit veel spelers zien terugkeren in de groepstraining. Woensdagmorgen voegde ook de Braziliaan Mauro Júnior zich weer bij de wedstrijdgroep en deed hij mee in de partijvorm. Eerder sloten Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez, Ryan Thomas en Eran Zahavi al aan na een periode van blessureleed.