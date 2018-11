CDA Eindhoven: ‘balans zoeken in parkeernormen voor nieuwbouw’

EINDHOVEN - De parkeernormen voor woningbouwprojecten in Eindhoven zijn waarschijnlijk begin volgend jaar onderwerp van een discussieavond in de gemeenteraad. Initiatiefnemer is de CDA-fractie. Die vindt dat er nu geen realistische normen gelden waardoor de buren opgezadeld worden met parkeerproblemen.

Aanleiding is de behandeling van het plan voor de BunkerToren aan de Kennedylaan in de gemeenteraad. In dat plan zitten voor de net iets meer dan 200 woningen 85 parkeerplaatsen in de parkeerkelder. De omwonenden in de Woenselse Watermolen vrezen dat zij daardoor te maken krijgen met veel bezoekers en bewoners die in de omliggende straten parkeren, ook al moet daar deels betaald worden.

Het aantal parkeerplaatsen dat de projectontwikkelaar moet aanleggen kan zo laag zijn omdat er ook elf deelauto's komen te staan én ruimte gehuurd wordt in de parkeergarage van de Kennedytoren. Bovendien gaat de berekening ervan uit dat veel bewoners het openbaar vervoer nemen. CDA-raadslid Niels Groot gelooft daar niet in: 'luchtfietserij’ noemde hij die berekening. Kopers van appartementen tot 1,5 miljoen euro willen gewoon een parkeerplaats, zei hij erbij.

Volledig scherm Niels Groot, lid gemeenteraad voor het CDA © Gemeente Eindhoven

Het CDA en enkele andere partijen kregen echter geen poot aan de grond in de discussie. Want het plan voldoet gewoon aan de begin 2017 door de raad vastgestelde parkeernormen. Die zijn bewust laag gehouden voor bouwplannen in het centrum, omdat het daar moeilijk is om veel parkeerplaatsen te realiseren. De ruimte ontbreekt of de aanleg is heel duur. Daardoor zouden projecten onmogelijk worden als de oude normen gehandhaafd werden. Of er worden veel parkeerplaatsen aangelegd, terwijl de behoefte er niet is, zoals bij het gebouw Philips Lighting. Daar is de met lagere normen berekende parkeerruimte volgens de ontwikkelaars gewoon niet gevuld.

