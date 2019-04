CDA Eindhoven: Catharinakerk niet achter woontoren verstoppen

Bovendien vragen de CDA’ers zich af of er wel een gemeentelijke visie achter de ontwikkelingen ligt. Er is natuurlijk de visie van supervisor Maas, die hij her en der bij presentaties heeft geopenbaard. Maar de gemeenteraad noch de stad is bij het ontwikkelen van die ideeën echt betrokken, schrijven de christendemocraten. Gaat dat nog gebeuren, is een van de vragen?

Toevallig heeft het college van B en W vorige week een 'denkraam ruimtelijke ontwikkelingen’ naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin wordt een en ander aangekondigd als het gaat om overkoepelende visiestukken. Er wordt gewerkt aan een 'verdichtingsstudie centrumgebied’, een vernieuwde woonvisie, een prioriteitennota woningbouw en ‘kaders’ voor bouwplannen. Want, schrijft het college, de ontwikkelingen in nieuwbouw gaan heel snel en veel mensen in de ‘bestaande stad’ zullen er last van hebben. Wellicht dat het ook een antwoord is op de kritiek die in de stad wel te horen is: her en der ploppen nieuwbouwtorens op maar is er wel een overkoepelend idee waar het heen gaat? De vragen van het CDA sluiten daarbij aan.