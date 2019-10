EINDHOVEN - Het CDA Eindhoven wil zijn belofte in het verkiezingsprogramma nakomen: de hoogspanningskabels in Eindhoven-Noord moeten onder de grond.

Het Eindhovense CDA geeft de strijd om het onder de grond krijgen van de hoogspanningskabels in Eindhoven-Noord nog niet op. De partij gaat op zoek naar aanvullende subsidiestromen om toch af te komen van de elektriciteitsmasten in Acht, Achtse Barrier en Woensel-Noord.

Dat zegt CDA-raadslid Remco van Dooren desgevraagd, in een reactie op de conclusie van het Eindhovense college van B en W dat het te duur is om die hoogspanningskabels onder de grond te leggen. ,,Teleurstellend", noemt Van Dooren die reactie.

,,Uiteraard hebben we als CDA daar wel begrip voor", ze zegt de CDA’er. ,,We kunnen het geld maar een keer uitgeven. We moeten financieel orde op zaken stellen, en daardoor is er in de eerste jaren van deze coalitieperiode nauwelijks geldt voor nieuw beleid. Dat uitgangspunt steunen we als CDA ook. Maar dat wil vervolgens niet automatisch zeggen dat we ook blij zijn met deze keuze.”

In het verkiezingsprogramma van het CDA van anderhalf jaar geleden stond dat de christen-democraten vonden dat de hoogspanningskabels in Eindhoven-Noord onder grond zouden moeten worden gelegd. Reden daarvoor is met name de gezondheidsrisico’s die de straling van dergelijke kabels mogelijk met zich brengen.

6 miljoen

Vervolgens werd in het akkoord van de huidige Eindhovense coalitie - VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - opgenomen dat zou worden bekeken of die verkiezingsbelofte haalbaar is. Zeer recent liet het college van B en W de gemeenteraad weten dat dat niet het geval is. De hoogspanningsmasten vervangen door ondergrondse kabels kost de gemeente een bedrag van om en nabij de 6 miljoen euro kosten. En dat geld is er niet.

,,We hebben onze kiezers beloofd dat we ons hier sterk voor zouden maken, en die belofte willen we ook waarmaken", zegt Van Dooren daarover. ,,Daarom gaan we kijken of het mogelijk is om ook andere geldstromen aan te boren die het wel mogelijk maken dit voornemen uit te voeren.”

Daarbij denkt het CDA-raadslid aan financiering vanuit de provincie Noord-Brabant en door het Rijk. ,,We zijn van plan u te gaan aftasten wat daar de mogelijkheden zijn. Daarnaast willen we ook proberen de regeling die er nu is voor cofinanciering vanuit het Rijk ter discussie te stellen."