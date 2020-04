CDA Eindhoven: stop maar met Bravoflex

Als het aan het Eindhovense CDA ligt, wordt er een punt gezet achter het experiment met het Bravoflex, de flexibele vervoersvorm op maat. Het geld dat het provinciebestuur in die proef steekt, kan beter worden besteed aan het verbeteren van het reguliere openbaar vervoer in de stad, vinden de christen-democraten.

Dat blijkt uit een brief die de beide CDA’ers Remco van Dooren en Marianne Buenen aan het provinciebestuur gesteld hebben. Jaarlijks kost het Eindhovense Bravoflex-experiment de Bossche provinciebestuurders 950.000, en dat terwijl er dagelijks maar zo’n 65 mensen gebruik van maken. Omgerekend is dat 42 euro per reiziger subsidiegeld, aldus het CDA.

Verdwenen

Bravoflex is in de ogen van het provinciebestuur een van dé vervoersvormen van de toekomst. De dienst wordt nu ingezet op plekken waar bestaande lijnen zijn verdwenen onder druk van bezuinigingen en omdat er in de ogen van de provincie en busvervoerder Hermes te weinig gebruik van wordt gemaakt.

In Helmond draait BravoFlex inmiddels al een paar jaar, met wisselend succes. In Eindhoven is het vervoerssysteem anderhalf jaar geleden van start gegaan. Aanvankelijk was er helemaal nauwelijks animo voor deze vorm van vervoer waarbij reizigers tot een kwartier van tevoren telefonisch of een speciale app op de telefoon een busje kunnen bestellen. Die bus stopt wel alleen bij officiële bushaltes en vervoert reizigers ook alleen maar van de ene naar de andere halte.

Kleine busjes

Omdat er in Eindhoven aanvankelijk dagelijks gemiddeld slechts 20 tot 30 mensen gebruik maakten van BravoFlex ging de voor medio 2019 geplande uitbreiding van het aantal lijnen niet door. Vanwege het geringe animo zet Hermes in plaats van kleine busjes ook vaak personenauto's in bij het vervoer van reizigers.

Dinsdagavond praat de Eindhovense politiek tijdens een digitale vergaderavond opnieuw over de toekomst van het busvervoer in de stad. De gemeenteraad is daar overigens niet verantwoordelijk voor: die rol ligt bij het provinciebestuur. Wel peilt Gedeputeerde Staten de mening hierover van de Eindhovense politiek.