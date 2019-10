CDA Eindhoven wil bodycams voor BOA's

Het plan ligt al een paar jaar onuitgevoerd ergens op de plank in een kast in het Eindhovense stadhuis. Als het aan de CDA-fractie in de gemeenteraad ligt wordt het daar uit gehaald, afgestoft en alsnog ingevoerd. Zodat de Eindhovense BOA’s, de buitengewone opsporingsambtenaren, alsnog uitgerust worden met bodycams.

Volgens het Eindhovense CDA-gemeenteraadslid Remco van Dooren zijn bodycams nodig om de BOA's beter hun werk te kunnen laten doen. ,,In hun werk nemen de spanningen toe doordat ze steeds meer taken krijgen. Een bodycam is een waardevol middel om te voorkomen dat de zaken uit de hand lopen en om er voor te zorgen dat de BOA's zich veilig voelen bij hun werk.”

Volgens de Eindhovense wethouder Marcel Oosterveer is het beter even te wachten met het invoeren van bodycams totdat proeven met dergelijke apparatuur in andere Nederlandse gemeenten zijn ingevoerd. ,,Dan kunnen we ons voordeel doen met de ervaringen die deze gemeenten met de bodycams hebben opgedaan.” Van Dooren wil daar echter niet op wachten. ,,We kunnen toch gewoon onze eigen proef op touw zetten", was zijn reactie.

Weerstand

Het bodycam-plan werd in januari 2016 al eens door de Eindhovense VVD-fractie ingediend. Destijds bestond er grote weerstand tegen invoering van deze camera's bij een deel van de gemeenteraad, en leek het voorstel van tafel. Eind dat jaar kondigde wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) aan dat er toch een proef zou komen met bodycams, maar dat daarbij wel gekeken zou worden naar elders in het land opgedane resultaten. Eind 2017 bleek vervolgens dat er op dit onderwerp om onduidelijke reden nog geen stappen waren gezet.

Fractievoorzitter Rudy Reker van de Lijst Pim Fortuyn wil dat BOA's behalve met bodycams ook met pepperspray en wapenstokken worden uitgerust. Dat is volgens Reker de beste manier om de ‘verhuftering’van de maatschappij een halt toe te roepen. Kritiek van met name de PvdA dat het in Eindhoven daarmee best wel mee valt, wijst Reker resoluut van de hand. ,,Dat bewijst dat de PvdA de ogen sluit voor de werkelijkheid.”