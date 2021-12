CDA en ChristenUnie in Eindhoven: bezorg tampon en luier gratis bij armen thuis

Een overdosis Noorse kerstsfeer in het Wasven in Eindhoven

EINDHOVEN - The show must go on!, zo dacht het muzikale cabaretduo Maartje & Kine, nadat hun theatertour Speelbeesten II eind vorige maand werd gecanceld. En dus bedachten ze het programma Gratis mirre, wierook en goud.

15 december