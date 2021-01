CDA en VVD kritisch over tijdelijke bouw Castiliëlaan Eindhoven

Volledig scherm Robin Verleisdonk © gemeente Eindhoven Op de grond aan de Castiliëlaan willen de corporaties ‘Thuis en Woonbedrijf 350 tijdelijke sociale huurwoningen gaan bouwen. Ook moeten investeerders geld steken in zo'n 100 middeldure huurwoningen en komt er een living lab voor experimenten met nieuwe woningen en woonvormen. En tenslotte worden 100 tot 150 kavels verhuurd aan zelfbouwers. Maar dat alles voor slechts maximaal dertig jaar omdat in de regio is afgesproken dat er geen nieuwe locaties aan de rand van de bebouwde kom meer bijkomen. ,,Maar dat is een afspraak uit de tijd dat er te veel bouwlocaties waren, dat is nu toch niet meer aan de orde. Nu moeten we bouwen, bouwen, bouwen", zei Robin Verleisdonk (D66).

CDA’er Niels Groot vindt dat er veel beter, veel meer permanente woningen gebouwd kunnen worden. Beter dan de kwalitatief mindere tijdelijke huizen aan kleine pleintjes. Of een combinatie van tijdelijk en permanent. ,,In plaats van in een snelkookpan tijdelijke woningen te bouwen kunnen we beter wat langer nadenken om een wijk van hogere kwaliteit en hogere aantallen woningen te bereiken.”

Tom Meijlink (VVD) sloot zich daar bij aan. Hij had ook de indruk dat investeerders zich terughoudend opstellen omdat ze maar voor dertig jaar mogen bouwen. En hij vreesde dat de wijk ‘verpaupert’ als die na zo'n 26 jaar leegloopt. Andere partijen zoals D66 en waren niet zozeer tegen, maar wilden de wethouder wel bewegen om bij het Stedelijke Gebied Eindhoven aan te kaarten dat de woningen ook na 30 jaar mogen blijven staan.

Wethouder Torunoglu legde al eerder uit de regel om hier geen permanente woningen te bouwen voortkomt uit de regionale bouwafspraken. Veel gemeenten hebben nog niet afgemaakte ‘uitleglocaties’ zoals Nuenen-West en Zilverackers in Veldhoven. ,,Het is niet fair om nu terug te komen op afspraken die daarover gemaakt zijn. Onze handtekening staat daar onder. Maar dat wil niet zeggen dat Te Veld na dertig jaar braak blijft liggen. We hebben nu wel tijd om na te denken over de definitieve invulling. En daar moeten we op tijd mee beginnen, dat neem ik mee uit deze discussie. En we blijven in gesprek met de regio over de afspraken. Terwijl de tijdelijke woningen ons wel de kans geeft om mensen die nu snel een woning nodig hebben, te helpen", aldus Torunoglu.

Met VVD’er Meijlink vocht de wethouder nog een robbertje uit over het percentage van 50 procent sociale woningbouw in het plan. De liberaal benadert alle visiestukken, beleidsplannen of bouwplannen waarin sociale woningbouw zit met de nodige kritiek. Hij vindt dat er meer behoefte is aan koopwoningen in de goedkope segmenten of meer middeldure huur bouwen. ,,50 procent is bovendien niet volgens de afspraak. Dat zou 20 procent moeten zijn.”

Meijlink kreeg daarbij weerwoord van Sander van Cuijck (GroenLinks). ,,We hebben net het bestemmingsplan vastgesteld voor Hartje Eindhoven aan de PSV-laan. Daar zit helemaal geen sociale woningbouw in. Dan komen we toch mooi in het midden uit?” Dat gaf Meijlink de gelegenheid om nogmaals te vragen om een overzicht van de besluiten de afgelopen jaren over percentages sociale woningbouw. En wel voordat het besluit over de Castiliëlaan moet vallen. Wethouder Torunoglu ziet daar niks is. ,,We hebben het heel druk met bouwplannen. Ik ga dat niet toezeggen. Als u dat per se wil, dient u maar een motie in.”

GroenLinks en CDA tenslotte wilden zeker weten dat de gemeenteraad zeggenschap houdt bij het vaststellen van grote woningbouwplannen. Speciaal voor de Castiliëlaan vraagt Torunoglu immers de raad af te zien van de bevoegdheid om via een ‘verklaring van geen bezwaar’ het plan uitgebreid te bespreken. Dat kost in totaal 26 weken en die wil de wethouder winnen zodat de woningbouw nog in het tweede kwartaal kan beginnen.

Torunoglu beloofde dat hij de raad niet buitenspel zal zetten bij woningbouwplannen. ,,Ik wil graag het gesprek aangaan hoe we de raad in positie houden (zeggenschap geven - red.) voor dit soort plannen.” Of dat genoeg is moet dinsdag 26 januari blijken als de raad het plan Castiliëlaan (dus inclusief de investering van 18 miljoen in infrastructuur en dergelijke) moet vaststellen.